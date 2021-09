Школьников Луганской области приглашают присоединяться к Всемирному дню уборки

Международная акция Всемирного дня уборки «World Clean up Day» для школьной и студенческой молодежи растягивается во времени и пространстве. Событие началось 1 сентября и завершится 18 сентября 2021 года. В рамках акции состоится конкурс среди учреждений общего среднего, внешкольного образования.

Организаторы предлагают педагогам и ученикам Луганской области присоединиться к самой масштабной уборке на планете, делать фото до и после акции, публиковать в социальных сетях посты с хэштегом #побачивприбери #worldcleanupday #schoolrecyclingworld #letsdoitukraine отмечать @schoolrecyclingworld.

В этом году 18 сентября в 10:00 Украина выйдет на всеобщую масштабную уборку в 24 областях. В акции примут участие люди независимо от возраста и географии. Украинцы из городов, сел и поселков объединятся ради достижения общей цели – спасения планеты от мусора и формирования культуры чистоты.

Организаторы призывают присоединиться к имеющимся локациям или создать свои, брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, приглашать присоединиться близких и знакомых. Форматы уборок будут разные:

Коллективная уборка с семьей, друзьями или коллегами на одной из локаций. При такой форме количество участников в группе должно быть ограничено, а площадь – достаточно большая для соблюдения социальной дистанции.

Индивидуальная уборка на выбранной вами загрязненной зоне самостоятельно.

Цифровая очистка – это новая форма уборки. Можно реализовать в любом удобном месте и в любое время. Удаление лишней информации из своих гаджетов и облачных хранилищ позволит разгрузить центры баз данных, в поддержку которых тратится огромное количество энергии.

Картографирование: устанавливайте бесплатное мобильное приложение «EcoHike» и отмечайте загрязненные и очищенные территории.

Особенностью акции 2021 года является строгое соблюдение карантинных норм: маски, перчатки, социальная дистанция и правила техники безопасности.

Также объявлен конкурс среди учреждений общего среднего, внешкольного образования Луганской области на звание самых активных участников Всемирного дня уборки.

«Правила простые: нужно опубликовать анонс проекта с призывом присоединяться на информационных ресурсах учебного заведения, принять участие и реализовать активности в рамках Всемирного дня уборки с 1 по 18 сентября, подвести итоги и заполнить результаты в онлайн-анкете по ссылке https://cutt.ly/JWb2ZI8 до 25 сентября 2021 года включительно», – отметила Юлия Мархель, председатель организационного комитета Всемирного дня уборка в Украине.

Победителей и активных одиночных участников уборок определят уже 1 октября на сайте и в социальных сетях School Recycling World. Подробнее об условиях участия можно узнать в Положении по ссылке: https://cutt.ly/nflKgaR.

Все учебные заведения, что подадут результаты проведения акции, получат онлайн благодарности за участие, самые активные участники – дипломы и вкусные подарки, а первая тройка школ-лидеров, которые соберут наибольшее количество мусора, сдадут больше всего отходов на переработку, и школьники, которой будут активными – выиграют комплекты кресел-мешков для школьных помещений.

Организаторы конкурса – Международное молодежное движение «School Recycling World» совместно с Всеукраинским молодежным движением «Let's do it Ukraine» при поддержке Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра, а также компании PepsiCo Украина.

Становитесь частью масштабного движения экоответсвенных людей. Добавьте Всемирный день уборки в свой календарный план – ежегодно третья суббота сентября, делитесь новостью в социальных сетях, мотивируйте друзей и знакомых. Не забывайте о соблюдении карантинных норм. Берите с собой на локацию защитные маски, антисептики, перчатки и помните о социальной дистанции.

Детали на сайте schoolrecyclingworld.org и в социальных сетях www.facebook.com/schoolrecyclingworld, www.instagram.com/schoolrecyclingworld.

Напомним, что Международная акция Всемирного дня уборки «World Cleanup Day» проходит ежегодно в третью субботу сентября одновременно в 180 странах и объединяет более 50 млн участников. Во время первого Всемирного дня уборки в Украине активной участницей стала Президентка Эстонии. В прошлом году к акции присоединились Президенты ряда стран, а также князь Монако Альберт II и крон принцесса Швеции Виктория, активистка Грета Тунберг. В 2017 году «Let's do it Ukraine» объединили более 1 100 000 участников. В прошлом году 140 тыс. участников очистили более 2138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. Общими усилиями собрано 764 тонны мусора.

«Let's Do It Ukraine» – это Всеукраинское молодежное движение, которое в течение 6-ти лет активно действует в 24 областях Украины благодаря активистам, органам местного самоуправления, бизнеса и СМИ. Проектная деятельность организации объединила уже свыше 3 млн участников во всеукраинских и локальных проектах. Международная общественная организация «Let's Do It World» является аккредитованным партнером Программы ООН по окружающей среде. В 2018 году организация «Let's Do It World» награждена премией Гражданина Европы от Европейского парламента.

Почему вам стоит выйти на уборку?

По данным Всемирного банка, ежедневно люди производят более 2 миллиардов тонн мусора, а это примерно по 800 граммов на одного землянина. Подавляющее большинство отходов разлагается очень долго. К примеру, полиэтилен пролежит на дне водоемов около 200 лет, пластик – более 500 лет, а его сжигание приводит к выбросу тяжелых металлов, разрушающих озоновый слой. Грунтовые воды, омывая отходы собирают в себе железо, ртуть, цинк, свинец, красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты. А теперь только представьте, что этот яд будете пить вы или ваши родные! Из-за мусора погибают миллиарды животных. Одни застревают в пластиковых кольцах, другие глотают предметы, третьи получают ранения. Причина может быть разная, но, конец часто для всех одинаковый – животные погибают от переутомления, жажды или потери крови.

Этот список можно продолжать очень долго, что свидетельствует о критичности ситуации, ведь если мы продолжим так загрязнять свой дом, то до 2030 года, человечеству нужно будет срочно освоить еще 2 дополнительные планеты, чтобы продолжать хранить свой мусор. Пришло время активных перемен, время показать, что люди могут становиться колоссальной силой для движения к лучшей жизни.

Сделаем Украину чистой вместе!