Вакцинация против COVID-19 в Луганской области: полностью привито всего 75858 человек

По состоянию на утро 8 сентября в Луганской области выполнено 169931 прививки против COVID-19, в т.ч. первой дозой - 94073 прививок, второй дозой - 75858 прививок.

В Луганской области с середины августа 2021 регистрируется существенный рост заболеваемости COVID-19. За 34 неделю зарегистрировано 373 больных, в 35 неделю - 536. Недельный рост заболеваемости COVID-19 на 43,7% зафиксирован почти во всех районах Луганской области.

Показатель летальности в области превышает среднеукраинский показатель - 3,5%, в среднем по Украине - 2,4%.

Смертность от этой болезни в области составляет 150,5 на 100 000 населения (в Украине 141,3).

Только за последние сутки по области лабораторно подтверждено 123 случая заболевания. 2 человека умерли (жители Северодонецка и Старобельского района).

1265 человек сегодня лечатся. Показатель заболевших среди привитых в области только 0,06% (одна или 2 дозы).

по мнению специалистов Луганского областного лабораторного центра, нежелание прививаться - одна из причин стремительного роста заболеваемости. Вакцинация если полностью не защитит от инфицирования то убережет от тяжелого течения болезни.