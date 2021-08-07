В Луганской области российские боевики минировали территорию запрещенными минами

В Луганской области российские боевики минировали территорию запрещенными минамиВчера, 09:37
7 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Район поселка Катериновка российские боевики дистанционно минировали запрещенными в цивилизованном мире противопехотными минами ПОМ-2.
В Донецкой области российские наемники обстреливали позиции украинских военный в районе поселка Зализне из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Зайцево и Новомихайловки российские оккупанты обстреливали ВСУ из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Водяное украинских военных обстреливали из гранатометов.
Новолуганское оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.