В Луганской области полицейские задержали расплатившегося сувенирной купюрой мошенника

5 сентября в полицию обратилась пенсионерка, жительница с. Орехово-Донецкое и сообщила, что неизвестный мужчина приобрел в нее арбузы и расчитался сувенирной купюрой номиналом 1000 грн.

Выездом на место происшествия, во время общения с заявительницей полицейские выяснили, что вблизи своего дома женщина торговала арбузами и к ней подъехал мужчина на автомобиле «ВАЗ 2104», приобрел товар и рассчитался с ней сувенирной купюрой номиналом 1000 грн, взяв сдачу 760 грн.

Оперативники выяснили приметы и номер автомобиля, на котором передвигался мошенник, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, личность злоумышленника была установлена.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 39-летний житель пгт Боровское, который уже попадал в поле зрения полицейских Северодонецкого района за совершение мошеннических действий и был судим за это.