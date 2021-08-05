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В Луганской области полицейские задержали расплатившегося сувенирной купюрой мошенника

Вчера, 14:29 citynews.net.ua | Напечатать

5 сентября в полицию обратилась пенсионерка, жительница с. Орехово-Донецкое и сообщила, что неизвестный мужчина приобрел в нее арбузы и расчитался сувенирной купюрой номиналом 1000 грн.

Выездом на место происшествия, во время общения с заявительницей полицейские выяснили, что вблизи своего дома женщина торговала арбузами и к ней подъехал мужчина на автомобиле «ВАЗ 2104», приобрел товар и рассчитался с ней сувенирной купюрой номиналом 1000 грн, взяв сдачу 760 грн.

Оперативники выяснили приметы и номер автомобиля, на котором передвигался мошенник, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, личность злоумышленника была установлена.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 39-летний житель пгт Боровское, который уже попадал в поле зрения полицейских Северодонецкого района за совершение мошеннических действий и был судим за это.


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