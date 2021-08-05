В Луганской области задержали группу нелегальных мигрантов и их проводника

Вчера пограничники Луганского отряда пресекли попытку перемещения через государственную границу в РФ группы иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, группу неизвестных, которые двигались в сторону государственной границы с РФ обнаружил наряд наряд пограничников вчеар вечером.

В группе были четыре гражданина Азербайджана и один Узбекистана. Шестым был наш земляк, который сопровождал иностранцев так, чтобы обойти пункты пропуска. Как выяснилось, иностранцы планировали попасть в Россию с целью трудоустройства.

За попытку нарушения государственной границы в отношении задержанных граждан Азербайджана и Узбекистана составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Относительно украинца в Нацполицию направлено уведомление по ст. 332 УК.