» » Российский битум от поставщиков в ЛНР и ДНР как подрыв репутации Президента Зеленского

Российский битум от поставщиков в ЛНР и ДНР как подрыв репутации Президента Зеленского

Вчера, 11:48 citynews.net.ua | Напечатать

Почему Украина закупает битум в России и как это связано с финансированием террористов, оккупировавших Луганск и Донецк, подробно рассказал председатель общественной организации «Конституционно-правовой Конгресс» Павел Янцен.

По его мнению, развитая инфраструктура страны играет важную роль не только для ее населения, но и для внешнеполитических отношений со странами и союзами, направления сотрудничества с которыми закреплены в Конституции Украины.

На программу Зеленского «Большая стройка», которая осуществляется за средства налогоплательщиков, Украина выделила рекордную сумму денег — 110 млрд грн. Средства должны направить на ремонт дорог и развитие инфраструктуры во всем государстве. Конечно, такой прорыв помогает снизить чрезвычайно высокую статистику по количеству смертельных ДТП и укрепить инвестиционную привлекательность Украины для стран ЕС.

Масштабное строительство дорог повысило спрос на компоненты асфальтового покрытия. На сегодняшний день нет никакой необходимости поставлять битум из Российской Федерации. Внутреннее производство и закупки битума из других стран обеспечивает потребность рынка нашей страны.

К сожалению, сегодня при потребности в тысячи тонн битума, наша страна обеспечивает лишь треть — примерно 320 тонн. В то же время, формально до 70% импорта (а сейчас — до 80%) битума в Украину поставляется из Беларуси. Еще в апреле 2019 года 20% битума завозили из России. Тогда же РФ ввела запрет на отгрузку в Украине этого материала.

С октября 2020 года Россия внезапно сняла запрет. Экспорт битума в Украине возобновили по специальным разрешениям. Удивительно и своевременно — в разгар нашего дорожного строительства.

По данным журналистов, со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», одесская нефтяная компания осуществила поставки первых партий битума производства «Рязанского завода битумных материалов» («Газпром-Нефть»). 

В августе 2021 через таможенный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка под Харьковом в Украину автотранспортом завезли несколько тысяч тонн битума.

Россияне не удержались от возможности хорошо заработать на украинских дорогах, тем самым поставили под угрозу национальную безопасность и репутацию украинского Президента. По сути, при такой схеме, наши бюджетные деньги будут спонсировать страну-агрессора.

Подобное решение РФ свидетельствует о желании посадить Украину на «битумный крючок» и манипулировать этим в своих интересах.

Разрешение на поставку битума в Украине имеют далеко не все компании-производители из РФ, а только те, которые обязаны осуществлять поставки нефтепродуктов на неподконтрольные территории «ЛНР» и «ДНР» или компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ России. 

В общественной организации просят НАЗК, НАБУ, СБУ, Офис генпрокурора и БЭБ обратить внимание на эту проблему. Она наносит мощный удар по национальной безопасности Украины.

И из этой сложной ситуации выход есть - альтернативой такой опасной сотрудничества может стать увеличение производительности украинских заводов и закупка битума у ​​других стран (кроме государства-агрессора).

Строить дороги — не равно финансировать терроризм.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:07

Жители Попасной и Горского могут получить грант от Красного креста до 78 тысяч гривень

Вчера, 14:29

В Луганской области полицейские задержали расплатившегося сувенирной купюрой мошенника

Вчера, 14:25

Украинцы готовы провести в Раду 4 партии - Соцопрос

Вчера, 13:11

В Луганской области задержали группу нелегальных мигрантов и их проводника

Вчера, 11:48

Российский битум от поставщиков в ЛНР и ДНР как подрыв репутации Президента Зеленского

Вчера, 10:55

В Луганской области 111 новых случаев COVID-19 и один умерший

Вчера, 10:46

В оккупированной части Луганской области погибли 9 горняков и 19 ранены на шахте «Красный Партизан»

6-09-2021, 08:12

Российские боевики дважды обстреляли Золотое-4 в Луганской области

6-09-2021, 07:58

В Луганской области полицейские стреляли в агрессивного «Карлсона» 

6-09-2021, 07:52

В Штабе ООС рассказали сколько граждан за лето проехали на оккупированные территории Луганска и Донецка

3-09-2021, 14:38

Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности

3-09-2021, 14:35

Сегодня ночью с 1 до 6 утра Приватбанк приостановит работу банкоматов, терминалов и платежных карт

Новости Украины:

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

7-08-2021, 13:50

Утечки манекенов и чехлов для iPhone 13, чехлы не подходят для текущих моделей 12-й серии

5-08-2021, 10:46

Увлажнители воздуха

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Российский битум от поставщиков в ЛНР и ДНР как подрыв репутации Президента Зеленского » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня