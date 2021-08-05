Российский битум от поставщиков в ЛНР и ДНР как подрыв репутации Президента Зеленского

Почему Украина закупает битум в России и как это связано с финансированием террористов, оккупировавших Луганск и Донецк, подробно рассказал председатель общественной организации «Конституционно-правовой Конгресс» Павел Янцен.

По его мнению, развитая инфраструктура страны играет важную роль не только для ее населения, но и для внешнеполитических отношений со странами и союзами, направления сотрудничества с которыми закреплены в Конституции Украины.

На программу Зеленского «Большая стройка», которая осуществляется за средства налогоплательщиков, Украина выделила рекордную сумму денег — 110 млрд грн. Средства должны направить на ремонт дорог и развитие инфраструктуры во всем государстве. Конечно, такой прорыв помогает снизить чрезвычайно высокую статистику по количеству смертельных ДТП и укрепить инвестиционную привлекательность Украины для стран ЕС.

Масштабное строительство дорог повысило спрос на компоненты асфальтового покрытия. На сегодняшний день нет никакой необходимости поставлять битум из Российской Федерации. Внутреннее производство и закупки битума из других стран обеспечивает потребность рынка нашей страны.

К сожалению, сегодня при потребности в тысячи тонн битума, наша страна обеспечивает лишь треть — примерно 320 тонн. В то же время, формально до 70% импорта (а сейчас — до 80%) битума в Украину поставляется из Беларуси. Еще в апреле 2019 года 20% битума завозили из России. Тогда же РФ ввела запрет на отгрузку в Украине этого материала.

С октября 2020 года Россия внезапно сняла запрет. Экспорт битума в Украине возобновили по специальным разрешениям. Удивительно и своевременно — в разгар нашего дорожного строительства.

По данным журналистов, со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», одесская нефтяная компания осуществила поставки первых партий битума производства «Рязанского завода битумных материалов» («Газпром-Нефть»).

В августе 2021 через таможенный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка под Харьковом в Украину автотранспортом завезли несколько тысяч тонн битума.

Россияне не удержались от возможности хорошо заработать на украинских дорогах, тем самым поставили под угрозу национальную безопасность и репутацию украинского Президента. По сути, при такой схеме, наши бюджетные деньги будут спонсировать страну-агрессора.

Подобное решение РФ свидетельствует о желании посадить Украину на «битумный крючок» и манипулировать этим в своих интересах.

Разрешение на поставку битума в Украине имеют далеко не все компании-производители из РФ, а только те, которые обязаны осуществлять поставки нефтепродуктов на неподконтрольные территории «ЛНР» и «ДНР» или компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ России.

В общественной организации просят НАЗК, НАБУ, СБУ, Офис генпрокурора и БЭБ обратить внимание на эту проблему. Она наносит мощный удар по национальной безопасности Украины.

И из этой сложной ситуации выход есть - альтернативой такой опасной сотрудничества может стать увеличение производительности украинских заводов и закупка битума у ​​других стран (кроме государства-агрессора).

Строить дороги — не равно финансировать терроризм.