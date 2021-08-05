В Луганской области 111 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 6 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28989 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1015 заболевших.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2 197 новых случаев коронавируса и 53 летальных случая от осложнений.

Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 485 человек, выздоровели 1 429 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество случаев заболевания подтверждено в Киеве - 304, Львовской - 165, Харьковской - 163, Днепропетровской - 151 и Запорожской - 149 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 300 504 человек, из них 2 214 606 человек выздоровели, 54 054 человека умерли от осложнений.