Российские боевики дважды обстреляли Золотое-4 в Луганской области

5 сентября в Луганской и Донецкой областях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области, неподалеку Широкино, российские боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В ответ на обстрелы со стороны российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь у ВСУ нет.