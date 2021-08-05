Российские боевики дважды обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Российские боевики дважды обстреляли Золотое-4 в Луганской областиВчера, 08:12
5 сентября в Луганской и Донецкой областях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из станковых противотанковых гранатометов.
В Донецкой области, неподалеку Широкино, российские боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В ответ на обстрелы со стороны российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь у ВСУ нет.