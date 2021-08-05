Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций из-за COVID-19 или подозрением на него.

По данным Министерства охраны здоровья, в Луганской области два дня подряд наблюдаются высокие показатели госпитализации больных COVID-19: 2 сентября они составляли 51,4%, 1 сентября — 75,8% (при норме не более 50%).

В Одесской области также зафиксировано превышение по данному показателю: 53,7% и 70,2% соответственно.

Также 31 августа уровень госпитализаций был превышен в Ивано-Франковской и Черниговской областях, а 1 сентября — во Львовской и Херсонской областях, но по состоянию на 2 сентября ситуация стабилизировалась.

Все регионы Украины пока попадают в «зеленую зону», согласно адаптивного карантина.