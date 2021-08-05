В Луганской области за сутки 90 новых заболевших COVID-19

За 2 сентября 2021 года в Луганской области лабораторно подтверждено 90 новых случаев COVID-19.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Луганской области достигло 28767 человек. От осложнений умерли 1013 пациентов.

В Украине 2693 заболевших коронавирусом, умерли от осложнений - 45 человек, госпитализированы 826 человек.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 321, Одесской - 236, Харьковской - 231, Львовской - 213 и Днепропетровской - 191 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 2 293 541 человек; выздоровели - 2 210 866; умерли 53 922 человек .