Госстат опубликовал данные о средней зарплате в Луганской области за 2021 год

В январе-июле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составила 13 458 гривень. Самая высокая зарплата в Киеве - 19 612 гривень, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.

В Луганской области средняя зарплата в июле 2021 года составила 12556 гривень, что почти на 200 гривень меньше, чем месяцем ранее. В среднем, по итогам 6 месяцев 2021 года, жители Луганской области получают 11 681 гривень в месяц, что на 14% меньше чем среднее значение в Украине.

По данным Государственной службы статистики, выше средней по стране также зарплата в Донецкой области - 14 502 гривень и в Киевской области - 13 693 гривень. Близка к средней зарплата в Запорожской (13 336 гривень), в Днепропетровской (13 336 гривень) и в Николаевской (13 186 гривень) областях.

Самые низкие зарплаты в Украине в Кировоградской области - 10 756 гривень (79,9%) и в Черновицкой области - 10 846 гривень (80,6%) от средней зарплаты по стране.