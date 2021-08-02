В Луганской области в ДТП погиб подросток

Вчера, 29 августа, в 20.00, в полицию Мелового поступило сообщение о том, что на трассе Р-07 сообщением Чугуев-Меловое, водитель автомобиля «Mazda 6» совершил наезд на скейтбордиста, в результате чего последний погиб.

На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля «Mazda 6», двигаясь в направлении пгт Меловое совершил наезд на 15-летнего подростка, который двигался в попутном направлении на скейтборде.

По данным медиков водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. Транспортное средство изъято для проведения дополнительного осмотра.

По факту ДТП следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».