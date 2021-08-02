В Луганской области предприятия заплатили 37 млн ​​грн экологического налога

За январь - июль 2021 года налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 37 млн ​​грн экологического налога. В специальный фонд местных бюджетов были зачислены 15 млн грн, в государственный бюджет - 22 млн гривен. Об этом рассказала заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян.

Она отметила, что за январь - июль 2021 года на учете в территориальных органах налоговой службы региона находится более 1,4 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Людмила Хворостян акцентировала внимание, что экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рационального использования природных ресурсов.