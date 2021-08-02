В Луганской области за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19

За 29 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умер один человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28342 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1006 пациентов.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 749 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 18 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания за прошедшее воскресенье выявили в Киеве - 148, Черновицкой - 74, Днепропетровской - 72, Одесской - 49 и Тернопольской - 48 областях.

За все время пандемии в Украин коронавирус выявили у 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683, умерли 53 738 заболевших.