Российские наемники обстреляли Попасную, Золотое, Причепиловку и Крымское в Луганской области

29 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков. Практически все обстрелы - в Луганской области.

Поселок Золотое-4 российские террористы обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Впервые за много лет российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Золотое-3. где ночью боевики вели огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе Причепиловки российские наемники обстреляли из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского российские боевики дважды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Попасная оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Уже сегодня у Новозвановки российские наемники обстреляли украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра..