Луганчанка Наталья Олейник завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

Спотсменка из Луганской области Наталья Олейник - серебряный призер Паралимпийских игр 2020 в дисциплине пауэрлифтинг.

Выполнив 3 удачные попытки (125, 130, 133) спортсменка из Попасной уступила только представительнице Нигерии Босе Омолайо (135, 138, 141), которая своей последней попыткой побила паралимпийский рекорд.

Наталья Олейник завоевала серебро среди женщин с весом до 79 кг. При этом украинка смогла взять вес, который почти вдвое больше нее - 133 кг.

В итоге единственная представительница Луганской области на этих соревнованиях Наталья Олейник, завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио-2020.

Теперь в активе Украины 40 наград: 10 золотых. 20 серебряных и 10 бронзовых.

При этом сразу 5 золотых медалей Украина получила в плавании на Паралимпиаде-2020.