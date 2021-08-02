В Луганской области 29 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 28 августа лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-19.

По данным областного лабораторного центра. заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск - 5, Рубежное - 11, Северодонецк - 6, Кременная - 2, Новоайдар - 1, Попасная - 3, Сватово - 1.

За все время исследований в Луганской области области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 319 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1005 человек.

Выздоровели - 26478 (8 за последние сутки), лечатся - 836 (126 - стационарно, 710 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,7 (при пороговом уровне 60).

По данным Министерства здравоохранения, за сутки выявлено 1906 новых случаев; летальных - 34; осуществлено 38864 тестирования; выздоровели 685 человек.