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В Луганской области 29 новых случаев COVID-19

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 28 августа лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-19.

По данным областного лабораторного центра. заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск - 5, Рубежное - 11, Северодонецк - 6, Кременная - 2, Новоайдар - 1, Попасная - 3, Сватово - 1.

За все время исследований в Луганской области области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 319 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом,  умерли 1005 человек.

Выздоровели - 26478 (8 за последние сутки), лечатся - 836 (126 - стационарно, 710 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,7 (при пороговом уровне 60).

По данным Министерства здравоохранения,  за сутки выявлено 1906 новых случаев; летальных - 34; осуществлено 38864 тестирования; выздоровели 685 человек. 


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