Чиновники Укрзализныци покупали запчасти для поездов из оккупированного Луганска

СБУ разоблачила схему закупки из оккупированных районов Луганской области некачественных запчастей для «Укрзализныци».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, посредники поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых были изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Среди организаторов сделки — гражданин РФ.

«По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн. При этом, для получения „прибыли“, участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз.

Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве», — отметили в СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.