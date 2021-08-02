За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных коронавирусом.

По данным областного лабораторного центра заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск - 20, Рубежное - 11, Северодонецк - 22, Беловодск - 1, Белокуракино - 2, Кременная - 3, Марковка - 3, Меловое - 5, Новоайдар - 10, Попасная - 4, Сватово - 1, Станица Луганская - 5, Старобельск - 7.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 62-летний мужчина из Северодонецка и 93-летний мужчина из Попасной.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 1004 человека.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 225 заболевших.

Выздоровели - 26444 (88 за последние сутки), лечатся - 777 (157 - стационарно, 620 - амбулаторно).

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 2032 новых случая коронавируса; умерли- 66; выздоровели 1253 человека.