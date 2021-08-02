Спортсменка из Кременной стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

В польском городе Цеханув с 20 по 27 августа состоялся Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 17 лет.

Луганскую область в составе сборной команды Украины представляли пять спортсменов: София Наумова из Попасной, Марк Леванзов и Анна Калашник с Кременной, Илья Замлинский и Вячеслав Ктитарев из Петропавловки.

София Наумова и Илья Замлинский завоевали бронзовые медали в рывке. В общем зачете София заняла четвертое место, а Илья стал пятым.

Марк Леванзов принес в копилку сборной сразу две бронзовые награды в толчке и по сумме двоеборья. Вячеслав Ктитарев замкнул шестерку.

Анна Калашник стала первой в толчке и третьей в рывке, что позволило получить золотую награду в сумме двоеборья и завоевать титул Чемпионки Европы среди девушек.