В Луганской области будут отключать электроэнергию должникам - Зеленский подписал закон

Вступили в силу изменения в законодательство, отмененяющие запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины при наличии задолженности.

Соответствующие поправки были внесены законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям».

Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу 20 августа 2021 года.

Среди прочего, документом внесены изменения в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

В частности, из него исключен пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты в неполном объеме.

Согласно изменениям, теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг при наличии задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений «красного» уровня и в течение 30 дней после их отмены.

Как сообщает энергопоставляющая компания «ЕНЕРА СХІД», на середину августа 2021 года население Луганской области накопило задолженность за потребленную электроэнергию в сумме более 76 млн грн, из них более 20 млн грн — долги потребителей, которые не платили за электроэнергию три и более месяцев.