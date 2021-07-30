В Луганской и Донецкой областях 5 обстрелов за сутки

25 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области в Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого российские боевики обстреливали украинских военных из из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских военных нет.