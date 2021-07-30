Ше.Fest-2021: Два дня истории, любви и козацких забав

Накануне Дня Независимости, 21 и 22 августа в селе Моринцы Черкасской области уже в седьмой раз состоялся всеукраинский фестиваль Ше.Fest. Ежегодно оргкомитет выбирает тему фестиваля и цитату из творчества нашего вдохновителя Тараса Шевченко. На этот раз темой стала любовь, а лозунгом — «Кохайтеся, чорнобриві!».

Организаторы разработали современный и неожиданный дизайн, создав молодежный образ Шевченко в стиле поп-арт — юного, дерзкого, модного, популярного в своем окружении. Возможно, именно таким был бы молодой бунтарь Шевченко, если бы жил в наше время?

Фестиваль, основанный командой организаторов-волонтеров в 2014 году в честь 200-летию Тараса Шевченко. Тогда он планировался как разовая акция, но зрители и участники просили продолжение — поэтому фестиваль стал постоянным. В этом году он был пройтиуже в восьмой раз, но в 2020 году коррективы внес локдаун.

Но год карантина пошел на пользу: в 2021 году Ше.Fest разросся и стал мощнее — в частности, благодаря поддержке таких сильных партнеров как Украинский культурный фонд, благотворительный фонд МХП-Громаде, Министерству молодежи и спорта Украины, Черкасской ОГА и многим другим благотворителям.

Свой вклад внесли и любители фестиваля, поддерживая Ше.Fest на краудфандинговий платформе Спильнокошт.

В этом году Ше.Fest подготовил более 10 локаций для посетителей, на которых развлечения и новые знания могли найти и дети, и взрослые, и люди старшего возраста.

Одна из важнейших локаций фестиваля — Просветительская поляна, где зрители могут узнать много нового о фигуре Кобзаря, украинской истории и культуре. На ней посетители увидели выступления как постоянных, так и новых участников. «Столпами» Просветительской поляны стали известный украинский писатель Василий Шкляр и сказочник Сашко Лирник.

Впервые побывали на сцене Просветительского поляны и стали открытием фестиваля писательница Лариса Ницой с лекцией «Секрет феномена Шевченко — без интернета и СМИ его знали в каждом украинском доме», тележурналист, актер, ведущий и поэт Сергей Смальчук с перфомансом и гражданской лирикой, группа «Десь Там» и бандурист Виктор Пашник.

А наиболее многолюдными оказались поэтический Ше.Батл и выступление группы Шпилясті кобзарі.

В Ярмарке мастеров приняли участие более 70 ремесленников. Радовало разнообразие изделий, в частности на Ше.Fest привезли тканую и вышитую одежду, украшения, деревянные детские игрушки, глиняную посуду, картины.

Огромным вниманием пользовались фигуры животных из рогоза: у них собиралась очередь из желающих сфотографироваться все два дня работы ярмарки до позднего вечера.

Детская поляна этого года была нереально праздничной и притягивала огромное количество детей и взрослых. Особенно запомнили зрители студию казацких боевых искусств «Герць», которая создала настоящую казацкую атмосферу. Впрочем, не менее захватывающее впечатление произвел и Военно-патриотический клуб «Гайдамаки» из города Тальное с интерактивной выставкой оружия как времен УНР, так и современной эпохи.

Турнир на палицах, фото-зона с настоящим казацким оружием, мастер-классы, детская анимация, конкурс чтения стихов Шевченко, локация от «Светлицы» (город Бровары) с Ше.Квестом покорили сердца абсолютно всех гостей.

Театральная сцена в очередной раз собирала аншлаг. Организаторы не прекращают удивляться, как много людей стремятся увидеть спектакли, посвященные фигуре Тараса Шевченко.

В этом году посетители фестиваля увидели два спектакля: «Шевченко.Остання любов» от режиссера и драматургини Ольги Анненко (Киев) и «Полусмак останнього кохання» от театра театр украинской традиции «Зеркало» (режиссер — заслуженный деятель искусств Украины Владимир Петранюка (Киев).

Конечно, больше всего людей приехали, чтобы увидеть участников Главной музыкальной сцены. В этом году на ней выступали восемь участников. Часть из них уже хорошо зарекомендовали себя на прошлых фестивалях и уже стали друзьями фестиваля — это Go_A, Нумер482 и Тень Солнца. Две группы выступали на Ше.Fest впервые — Один в Каноэ и KALUSH. А две группы — Зграю и Banderas BLUES BAND организаторы разыскали с помощью конкурса Ше.Писня.

А поскольку в этом году темой фестиваля была любовь, главная сцена не могла без него обойтись: две влюбленные пары подарили зрителям волнующие признания со сцены, и оба раза девушки сказали «Да». Кстати, признание происходят на главной сцене уже не впервые. В этом году на фестиваль приехала пара, которая три года назад публично рассказала о своих чувствах перед многотысячной толпой зрителей — теперь они муж и жена.

У кого из зрителей еще остались силы после дневных групп — те могли наслолодитися лирической музыкой на Поляне ночной акустики, которая работала с полуночи до трех ночи.

Открывали локацию группа из Смелы под названием ВМГ. Их акустические мотивы были достаточно легкими, но в то же время несли скрытый драйв рок-н-ролла. Следующими на сцену ведущий Дмитрий Линартович пригласил проект поэта Дмитрия Лазуткина и композитора Бориса Севастьянова «Артерия». Команда подарила слушателям разнообразие жанров, сочетание музыки с поэзией, рэпа с мелодичным интонированию. Продолжая поэтическую волну, на сцену выходили почитать свои стихи поэты, которые были среди зрителей. А тем временем фанаты следующей группы уже начали скандировать: «КО-ЛИР НО-ЧИ! КО-ЛИР НО-ЧИ!» Да, именно группа Колір Ночі, что уже неоднократно выступала на главной сцене ШеФеста, завершала в этом году программу ночной акустики.

Во второй раз на фестивале проводились командные соревнования среди молодежи Ше.Games. В этом году к участию присоединились 4 команды: «Герць» (молодые казачата из села Белозерье), «Завзяте козацтво» из Звенигородки, «Моринські яструби» (которые стали победителями прошлого года) и команда волонтеров. По сумме пяти конкурсов в тяжелой борьбе победила команда волонтеров. Они получили кубок и ценные призы от генерального партнера БФ «МХП-Громаде», а все участники стали владельцами памятных футболок, в которых принимали участие в игре.

Стоит вспомнить о волонтерах, ведь они — руки, ноги и душа фестиваля, на которых держатся большинство организационных моментов. В этом году в Моринцы приехал 51 волонтер.

Большинство из них местные (из Моринцев, из ближних сел и городов), но были и те, кто приехали из Херсона, Сум, Львовской и Волынской областей, Киева. Как отметила куратор этого направления Виктория Михайловская, «Волонтеры — это моя самая большая любовь на фестивале, никакие другие события или выступления не заменят ощущение того, какие крутые люди собрались вокруг».

Ше.Fest подарил зрителям море эмоций — два дня подряд ели любимый шевченковский борщ с карасями, путешествовали локациями, знакомились, вдохновлялись и влюблялись во все украинское.

Фото: Андрей Некрасов, Максим Стеценко