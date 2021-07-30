» » ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, что ЕС официально признал: украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что COVID-сертификаты появятся в приложении Дія рядом с другими электронными документами. Сертификаты подтверждают вакцинацию от коронавируса, выздоровление от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

На завтра запланирован брифинг по COVID сертификатов при участии министра цифровой трансформации Михаила Федорова, здравоохранения Виктора Ляшко, вице-премьерки по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и посла ЕС Матти Маасикаса.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:51

Киберполиция в Луганской области предупреждает о новом мошенничестве

Сегодня, 15:45

В Луганской области российский снайпер убил украинского военного

Сегодня, 15:40

В Луцке СБУ выявила пророссийскую ботоферму агитировавшую за «новороссию»

Сегодня, 15:11

Стратегия развития Луганской и Донецкой областей: 350 страниц текста и расчетов

Сегодня, 13:30

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

Сегодня, 12:26

КИУ назвал 10 невыполненных обещаний Зеленского во внешней политике

Сегодня, 12:11

В Северодонецке перекроют центр города для празднования Дня Незалежності 

Сегодня, 11:02

Луганская область меньше всего потратила бюджетных средств на борьбу с COVID-19

Сегодня, 09:47

В Луганской области 52 новых случая COVID-19 и один умерший

Сегодня, 08:43

Сегодня Луганская ВГА должна дать ответ о возможности проведения местных выборов в области

Вчера, 09:45

Российские боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелых минометов

Вчера, 07:00

На КПВВ Новотоицкое пограничники отобрали 130 тысяч гривень у гражданина Украины

Новости Украины:

Сегодня, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

7-08-2021, 13:50

Утечки манекенов и чехлов для iPhone 13, чехлы не подходят для текущих моделей 12-й серии

5-08-2021, 10:46

Увлажнители воздуха

3-08-2021, 10:19

В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

2-08-2021, 13:26

В Киеве температура за июль превысила норму на 3 градуса и установила 4 рекорда

2-08-2021, 09:27

Во Львове упавшее дерево убило двух людей в парке

30-07-2021, 20:06

Преимущества электрических бойлеров для нагрева воды

30-07-2021, 12:54

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты