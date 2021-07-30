Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, что ЕС официально признал: украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что COVID-сертификаты появятся в приложении Дія рядом с другими электронными документами. Сертификаты подтверждают вакцинацию от коронавируса, выздоровление от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

На завтра запланирован брифинг по COVID сертификатов при участии министра цифровой трансформации Михаила Федорова, здравоохранения Виктора Ляшко, вице-премьерки по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и посла ЕС Матти Маасикаса.