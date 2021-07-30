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КИУ назвал 10 невыполненных обещаний Зеленского во внешней политике

Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать

Накануне встречи Президента Украины с канцлером Германии и президентом США, Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний Владимира Зеленского в сфере внешней политики.

Во внимание взяты ключевые обещания относительно вступления Украины в международные объединения, привлечение иностранных государств к решению конфликта с Россией на Востоке Украины, получение экономической помощи от международных структур, использования международных контактов Украины для получения вакцины от коронавируса и тому подобное.

«Ключевые международные инициативы В. Зеленского основном были проигнорированы. В частности, это касается предложений по расширению круга участников Нормандского формата и попыток внесения изменений в текст Минских соглашений. Также европейские партнеры не прислушались к заявлениям В. Зеленского по недопущению к работе в ПАСЕ российской делегации, а США не остановили строительство «Северного Потока-2». Кроме того, Зеленскому не удалось использовать международные контакты для ускоренного получения вакцины от коронавируса, хотя сам Зеленский это неоднократно подчеркивал», - прокомментировал сообщение председатель КИУ Алексей Кошель.

Ниже приведены заявления Зеленского и состояние их реализации:

  1. «Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство «Северного потока». Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в США с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», июль 2019
    США приняли решение не вводить санкции против «Северного Потока-2», позволяет Российской Федерации достроить газопровод.
  2. «Я считаю, что вопрос «Северного потока - 2» мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками Нормандского формата, поскольку это неотъемлемое вопросы безопасности в Украине», июль 2021
    В ответ на инициативу В. Зеленского Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что формально вопрос «Северного Потока-2» не относится к рамкам Нормандского формата.
  3. «Я думаю, если нас ждут в НАТО, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое далекое будущее. Вопрос должен быть решен немедленно. Мы в опасности прямо сейчас. План действий по членству был бы реальным сигналом», июнь 2021
    Украина сейчас не получила План действий по членству в НАТО. В итоговом коммюнике саммита альянса от 14 июня указано, что Украина получит План действий по членству в НАТО, однако этому должны предшествовать внутренние реформы.
  4. «С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понятий, вам действительно так важно, чтоб наши люди умирали, чтоб у них не было возможности заплатить эту тарифы? Они сказали комментарии. Им важно НЕ где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники», март 2019 года.
    В октябре 2019 В. Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, предусматривающий увеличение тарифов в зимний период 2020-2021. Цены на газ для населения существенно выросли.
  5. «Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки» (предвыборная программа В. Зеленского).
    Вопрос использования гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, был одним из пяти при проведении так называемого президентского опроса в октябре 2020 года. Однако на практике существенных изменений в вопросе реализации Будапештского меморандума не произошло. В октябре 2020 года Президент заявил, что в случае невыполнения Будапештского меморандума, Украина имеет право действовать по собственному усмотрению.
  6. «Минский процесс должен быть более гибким ... Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», апрель 2021 года.
    В текст Минских соглашений не были внесены изменения, о которых говорил В. Зеленский.
  7. «Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании», март 2019 года.
    В. Зеленский неоднократно призывал расширить формат мирных переговоров, привлекая к ним США. Однако соответствующие инициативы поддержаны не были.
  8. «Буду делать все для того, чтобы за 5 лет Украина могла бы обратиться за Планом по членству - минимум. В идеале - обращение за Планом относительно членства (ред. - по вступлению в Европейский Союз)».
    В июле 2021, комментируя вопрос о вступлении в ЕС, В. Зеленский заявил, что Украина проводит больше реформ, чем другие европейские государства и указал, что вступление Украины в ЕС и НАТО - это прежде всего геополитическое решение. Также В. Зеленский заявлял, что Украина должна стать полноправным членом ЕС до конца текущего десятилетия.
  9. «О возврате России в ПАСЕ, мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном. Я говорил о том, что Россия ничего не выполнила. Пока что для возвращения России к ПАСЕ не сделано соответствующих шагов», июнь 2019 года.
    Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня 2019 приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации. Зеленский выразил разочарование таким шагом.
  10. «Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», июнь 2020.
    Заявления В. Зеленского о том, что Украина должна получить вакцину одним из первых государств не оправдались. В течение длительного времени темпы вакцинации в Украине были самыми низкими в Европе. В мае 2021 В. Зеленский заявил, что в Украине нет ощущения солидарности со стороны ЕС в вопросе вакцинации населения против коронавируса.

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