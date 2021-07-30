КИУ назвал 10 невыполненных обещаний Зеленского во внешней политике

Накануне встречи Президента Украины с канцлером Германии и президентом США, Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний Владимира Зеленского в сфере внешней политики.

Во внимание взяты ключевые обещания относительно вступления Украины в международные объединения, привлечение иностранных государств к решению конфликта с Россией на Востоке Украины, получение экономической помощи от международных структур, использования международных контактов Украины для получения вакцины от коронавируса и тому подобное.

«Ключевые международные инициативы В. Зеленского основном были проигнорированы. В частности, это касается предложений по расширению круга участников Нормандского формата и попыток внесения изменений в текст Минских соглашений. Также европейские партнеры не прислушались к заявлениям В. Зеленского по недопущению к работе в ПАСЕ российской делегации, а США не остановили строительство «Северного Потока-2». Кроме того, Зеленскому не удалось использовать международные контакты для ускоренного получения вакцины от коронавируса, хотя сам Зеленский это неоднократно подчеркивал», - прокомментировал сообщение председатель КИУ Алексей Кошель.

Ниже приведены заявления Зеленского и состояние их реализации: