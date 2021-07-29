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На КПВВ Новотоицкое пограничники отобрали 130 тысяч гривень у гражданина Украины

Сегодня, 07:00 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области при осмотре автомобиля «ВАЗ» пограничники совместно с сотрудниками ДФС обнаружили попытку скрытого перемещения наличных на общую сумму почти 130 000 гривен.
Чтобы правоохранители «закрыли глаза» и позволили беспрепятственно проехать на контролируемую территорию 63-летний водитель предложил 40 000 российских рублей и 20 000 гривен. От противоправной предложения пограничники отказались.
Попытка подкупа задокументировали и проинформировали территориальное подразделение Национальной полиции. Мужчину передано работникам полиции для дальнейших уголовно-процессуальных действий.



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На КПВВ Новотоицкое пограничники отобрали 130 тысяч гривень у гражданина Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня