В Луганской области 68 новых случаев COVID-19 и трое умерших

В Луганской области лаборатории после выходных зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. По данным РНБО, за сутки в Луганской области подтвердили 68 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области подтверждено 27697 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умерли 988 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 27 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 379 человек, выздоровели 433 человека.

За последние сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Киеве - 127, Одесской - 111, Харьковской - 86, Запорожской - 74 и Луганской - 68 областях.