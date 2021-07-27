В Луганской области за сутки 40 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 13 августа лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще один больной.

По данным Луганского лабораторного центра заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск - 9, Северодонецк - 4, Беловодск - 1, Кременная - 1, Марковка - 2, Меловое - 3, Новоайдар - 2, Новопсков - 1, Попасная - 1, Сватово - 1, Станица Луганская - 13, Старобельск - 2.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 56-летняя женщина из Кременского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений коронавируса умерли 983 человека.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 611 заболевших.

В Украине за прошедшие сутки выявили 1353 новых случаев COVID-19, госпитализированы 641 человек, умер 21 больной, выздоровели 791 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего подтвержденных случаев заболевания выявили в Киеве - 198, Харьковской - 138, Днепропетровской - 117, Донецкой - 98 и Одесской - 81 областях.



