В Донецкой области российские боевики обстреляли Южное из артиллерии - двое раненых

13 августа в Донецкой области зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Неподалеку Невельского российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Южного российские наемники обстреляли позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

В результате российских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения. Раненые находятся в лечебном учреждении.

Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.