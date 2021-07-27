В Луганской области СБУ хочет чтоб граждане из-за учений месяц не выходили из дома без документов

Служба безопасности Украины 13 августа начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает 2 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тренировка будет проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Также в СБУ просят граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, граждан призывают немедленно сообщать правохранителям.