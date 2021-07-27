В Луганской области полиция и молодежь совместно очищают города от рекламы наркотиков

Вчера, 12 августа 2021 была начата реализация проекта «Чистый город». Проект стал одним из победителей областного конкурса инициатив по реализации программ в молодежной сфере и национально-патриотического воспитания, разработанных институтами гражданского общества.

В ходе совместной работы школьники, студенты и полиция очищают свой город от рекламы наркотиков на стенах различных зданий и заборах.

Как сообщает Луганский областной молодежный центр, целью проекта является борьба с рекламой наркотических веществ на фасадах зданий городов, формирование у учащихся старших классов школ и студентов активной гражданской позиции и понимания, что каждый из нас несет ответственность за благоустройство своего города и страны в целом, повышение образованности молодежи о рисках и опасности наркозависимости.

Проект продлится с августа по сентябрь 2021, поэтому приглашаем неравнодушных к этой проблеме ребят приобщиться к проведению совместных акций и навести порядок в своем городе!

Напоминаем, что проект реализуется Луганский областной молодежный центр совместно с Патрульная полиция Луганской области и при поддержке Управления молодежи и спорта Луганской ОГА