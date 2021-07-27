Сегодня Паралимпийскую сборную Украины торжественно провожают в Токио

В четверг, 12 августа, в 19:00 состоится церемония проводов паралимпийской сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры.

Луганскую область на играх в Токио будет представлять спортсменка Наталья Олейник из Попасной. Вид спорта - пауэрлифтинг, тренер - Андрей Ивженко.

Прямую трансляцию проводов нашей сборной покажет общественный телеканал UA:Перший из Киевского международного конференц-центра «Парковый».

Транслировать XVI летние Паралимпийские игры в Токио-2020, которые стартуют 24 августа, будет общественный телеканал UA: Перший.

Всего в рамках трансляции телеканал UA:Перший запланировал показать до 110 часов спортивных соревнований.