Сегодня Паралимпийскую сборную Украины торжественно провожают в Токио

Сегодня Паралимпийскую сборную Украины торжественно провожают в ТокиоВчера, 11:33
В четверг, 12 августа, в 19:00 состоится церемония проводов паралимпийской сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры.
Луганскую область на играх в Токио будет представлять спортсменка Наталья Олейник из Попасной. Вид спорта - пауэрлифтинг, тренер - Андрей Ивженко.
Прямую трансляцию проводов нашей сборной покажет общественный телеканал UA:Перший из Киевского международного конференц-центра «Парковый».
Транслировать XVI летние Паралимпийские игры в Токио-2020, которые стартуют 24 августа, будет общественный телеканал UA: Перший.
Всего в рамках трансляции телеканал UA:Перший запланировал показать до 110 часов спортивных соревнований.