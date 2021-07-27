В Донецкой области российские боевики убили мирного жителя Новоселовки

Сегодня, 11 августа, российско-оккупационные войска в Донецкой области обстреляли гражданскую инфраструктуру и жилые дома населенного пункта Новоселовка Вторая.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм.

В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Взрывами повреждены близлежащие домохозяйства.

Также в результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения.

Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения.