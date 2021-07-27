В Северодонецке мошенники обманули двух северодончанок на 200 тысяч гривень

Как сообщили в полиции Луганской области, преступники действуют по старым схемам - звонят, представляясь работниками банка, и сообщают, что с карточкой возникли проблемы, или предлагают заработок в Интернете и выманивают деньги под разными предлогами.

Псевдо банковский работник позвонил жительнице Северодонецка и сообщил, что с ее банковской карты неизвестные лица пытаются снять деньги и для установления защиты счете, необходимо зайти в мобильное приложение банка и выполнить его указания. Женщина согласилась и потеряла 6788 грн

Еще одной жительнице Северодонецка по электронной почте пришло письмо с предложением стать акционером брокерской компании, после чего женщина перешла по ссылке на сайт и зарегистрировалась.

После регистрации женщине позвонил неизвестный, который представился брокером и сообщил, что для того, чтобы стать инвестором компании ей необходимо пройти обучение стоимостью 7250 грн.

Женщина установила мобильное приложение, где указала реквизиты карты и перечислила указанную сумму, после чего для получения прибыли и уплаты налога за него, перечислила еще 198 297 грн.

Впоследствии северодончанка позвонила на горячую линию НБУ, где ей сообщили, что ее обманули мошенники.

Что делать, если вам позвонил сотрудник банка и сообщил о проблемах с карточкой:

не сообщайте собеседнику пин-код, CVV и коды сообщений, это конфиденциальная информация

завершите разговор и позвоните на официальную горячую линию вашего банка, номер можно найти на обратной стороне карты

В случае предложений от незнакомцев, которые предлагают работу или любые услуги запомните: честный работодатель никогда не попросит вносить любые взносы за предоставление работы, поэтому ни в коем случае не перечисляйте деньги для дальнейшего трудоустройства или уплаты налога за прибыль