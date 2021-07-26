ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшей судье апелляционного суда Луганской области

Работники Территориального управления ГБР Краматорска заочно сообщили о подозрении бывшей судье Апелляционного суда Луганской области, которая изменила присяге и активно работала на оккупационную власть. В ГБР не назвали фамилию подозреваемой, но судя по должности, в государственной измене подозревают Татьяну Кравченко.

В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, она не прибыла на подконтрольную украинской власти территорию.

Зато бывшая судья начала активно работать на оккупационную власть в ОРДЛО.

В 2014 году она вошла в состав рабочей группы ЛНР, где разрабатывала законы псевдогосударственными образования.

Также подала документы для участия в конкурсе, который объявила так называемая квалификационная коллегия судей ЛНР. По результатам конкурса она стала «судьей» ЛНР, а в дальнейшем получила должность заместителя председателя «Верховного суда ЛНР».

Также имеет награды от главарей российских террористов.

Несмотря на работу в так называемых судебных органах российских террористов с 2014 года, уволена с должности украинской судьи Татьяна Кравченко, как и 33 ее коллеги по измене Украине, была только в марте 2017 года. До того времени украинские налогоплательщики оплачивали ее труд на благо террористов.

10 августа 2021 бывшей судье Апелляционного суда Луганской области заочно сообщено о подозрении:

в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, лицом, которое является представителем власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины);

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины);

в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.



