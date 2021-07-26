В Луганской области 34 новых случая COVID-19

За 9 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 34 новых случая COVID-19.

По информации Лабораторного центра, случаи заболевания выявлены:

Лисичанск - 5, Рубежное - 1, Северодонецк - 3, Беловодск - 1, Белокуракино - 2, Марковка - 5, Меловое - 1, Новопсков - 4, Сватово - 5, Старобельск - 7.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 415 заболевших.

Выздоровели - 25 987 человек (32 за последние сутки), лечатся - 448 (99 - стационарно, 349 - амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 56 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации - 12,8 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 980 человек.

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 781 новый случай; умерли - 24 человека; выздоровели - 1390 человек.