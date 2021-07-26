После ужесточения карантинных ограничений пассажиропоток на КПВВ в Станице Луганской почти не изменился

С украинской стороны КПВВ на линии разграничения с оккупированными районами работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение через большинство гуманитарных коридоров заблокировано в Луганской и Донецкой областях российскими оккупантами.

Из семи открытых с украинской стороны КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Пассажиропоток там остается на уровне предыдущего периода.

Стоит отметить, что с момента изменения правил пересечения линии разграничения, связанных с карантином, отмечается уменьшение в два раза пассажиропотока в сторону контролируемой территории. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию - 12548 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» российские оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Также через КПВВ «Новотроицкое» проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.

Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн.

Напоминаем, что с 5 августа в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения связанные с карантином.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «ВДома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.