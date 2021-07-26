В Луганской области пьяница поругался с женой и угрожал «взорвать» отель

7 августа на спецлинию 102 поступило сообщение неизвестного о том, что у него в руках граната, которую он хочет взорвать в одном из отелей в городе Старобельск.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство Главного и районного управлений полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи, сотрудники управления полиции охраны, спецпрезначенци, специалисты ДСНС и медики.

Правоохранители взяли под охрану периметр вокруг отеля и сообщили о возможной опасности жителей близлежащих домов.

Здание заведения было тщательно обследована взрывотехниками и кинологами. Опасных предметов обнаружено не было.

На месте происшествия полицейские установили, что житель села Титаровка, поссорившись с бывшей женой, которая работает в отеле, позвонил в полицию и сообщил о намерениях осуществить взрыв.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение мужчины. Взрывоопасных и других запрещенных предметов у него не обнаружено. По данным медиков мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». 28-летнему мужчине грозит наказание штрафом или ограничение свободы на срок до трех лет.