» » В Украине Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде деоккупации Луганской и Донецкой областей. Осталось уговорить Путина

В Украине Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде деоккупации Луганской и Донецкой областей. Осталось уговорить Путина

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «Об основах государственной политики переходного периода» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Следующий шаг - внесение законопроекта о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода на рассмотрение Верховной Рады.

«Основной запрос общества - справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации и по сути являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров.

С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд различных законов, которые были попытками ответа на нее.

Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей как в терминах, так и в подходах, которые для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики.

Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции.

При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. И наш законопроект представляет собой рамки государственной политики в этом направлении», - подчеркнул вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Проект Закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны.
В документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.
Ключевые цели документа:

  1. определить базовые принципы ( «красные линии») деоккупации и реинтеграции;
  2. унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и города Севастополя. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации;
  3. упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающих его термины - сроки переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированых) территорий и их жителей;
  4. распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированых) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д. ;
  5. усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;
  6. ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации;
  7. ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях;
  8. создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированых территориях;
  9. установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода;
  10. определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который сейчас разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности.

Проект закона разработан во исполнение Указа Президента Украины от 2 июня 2021 года, которым введены в действие решение Совета национальной безопасности «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:47

15 детей из Попасной отправились в Ивано-Франковский санаторий «Лимница»

Сегодня, 12:33

Анита Колесник из Рубежного стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Сегодня, 11:37

В Луганской области ГБР подозревает подполковника полиции в растрате имущества на 400 тысяч гривень

Сегодня, 10:19

В Украине Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде деоккупации Луганской и Донецкой областей. Осталось уговорить Путина

Сегодня, 09:56

В Луганской области за сутки 25 заболевших COVID-19

Сегодня, 09:50

В Донецкой области российские боевики обстреляли два поселка из артиллерии - ранен мирный житель

Вчера, 17:00

Людей с инвалидностью буду пропускать через КПВВ в Луганской и Донецкой областях без очереди

Вчера, 16:30

Спасатели Луганской области получили технику и водолазное оборудование от международных партнеров

Вчера, 16:00

Местные бюджеты Луганской области получили более 10 млн гривень от лицензирования алкоголя, табака и топлива

Вчера, 15:00

В Харькове СБУ пришла за Нацкорпусом - обвиняют в рэкете

Вчера, 14:30

Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области

Вчера, 13:32

Ощадбанк обещает льготную ипотеку жителям Луганской области

Новости Украины:

Вчера, 10:46

Увлажнители воздуха

3-08-2021, 10:19

В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

2-08-2021, 13:26

В Киеве температура за июль превысила норму на 3 градуса и установила 4 рекорда

2-08-2021, 09:27

Во Львове упавшее дерево убило двух людей в парке

30-07-2021, 20:06

Преимущества электрических бойлеров для нагрева воды

30-07-2021, 12:54

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

29-07-2021, 13:54

В Киеве запустили новые автобусы с кондиционером и без шансона

28-07-2021, 14:27

Крестный ход как биологическое оружие против Украины

27-07-2021, 17:54

Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

27-07-2021, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

26-07-2021, 11:53

В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

23-07-2021, 16:53

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Украине Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде деоккупации Луганской и Донецкой областей. Осталось уговорить Путина