В Украине Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде деоккупации Луганской и Донецкой областей. Осталось уговорить Путина

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «Об основах государственной политики переходного периода» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Следующий шаг - внесение законопроекта о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода на рассмотрение Верховной Рады.

«Основной запрос общества - справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации и по сути являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров.

С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд различных законов, которые были попытками ответа на нее.

Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей как в терминах, так и в подходах, которые для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики.

Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции.

При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. И наш законопроект представляет собой рамки государственной политики в этом направлении», - подчеркнул вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Проект Закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны.

В документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Ключевые цели документа:

определить базовые принципы ( «красные линии») деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и города Севастополя. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающих его термины - сроки переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированых) территорий и их жителей; распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированых) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д. ; усилить социальную связь с временно оккупированными территориями; ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации; ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях; создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированых территориях; установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода; определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который сейчас разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности.

Проект закона разработан во исполнение Указа Президента Украины от 2 июня 2021 года, которым введены в действие решение Совета национальной безопасности «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях».