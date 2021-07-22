Спортсменки из Луганской области завоевали награды юниорского первенства Европы по настольному теннису

Спортсменки из Луганской области завоевали награды юниорского первенства Европы по настольному теннисуСегодня, 15:56
Чемпионат Европы среди юниоров и кадетов по настольному теннису состоялся с 16 июля по 3 августа в. Вараждин (Республика Хорватия).
Спортсменки из Луганской области на этом первенстве заняли несколько призовых мест.
В частности, мастера спорта Украины Вероника Матюнина и София Шередега стали вторыми в командном первенстве.
В личных соревнованиях Вероника Матюнина завоевала серебро.
Кроме того, в смешанном парном разряде Вероника Матюнина вместе с Мартином Сипом из Чехии завоевали второе место.
В парном разряде София Шередега стала третьей.
Тренирует спортсменок в Луганской области Александр Минин.