Спортсменки из Луганской области завоевали награды юниорского первенства Европы по настольному теннису

Чемпионат Европы среди юниоров и кадетов по настольному теннису состоялся с 16 июля по 3 августа в. Вараждин (Республика Хорватия).

Спортсменки из Луганской области на этом первенстве заняли несколько призовых мест.

В частности, мастера спорта Украины Вероника Матюнина и София Шередега стали вторыми в командном первенстве.

В личных соревнованиях Вероника Матюнина завоевала серебро.

Кроме того, в смешанном парном разряде Вероника Матюнина вместе с Мартином Сипом из Чехии завоевали второе место.

В парном разряде София Шередега стала третьей.

Тренирует спортсменок в Луганской области Александр Минин.