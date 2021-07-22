Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил политикам кататься в зону ООС

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете на посещение политиками и чиновниками зоны проведения Операции объединенных сил в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-майором Валерием Залужная принято решение о временном запрете (до 10 дней) на посещение района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС.

— Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства, — отметил генерал-майор Валерий Залужный.

Он также выразил надежду на понимание политиков и чиновников по этому вопросу.

В этой связи спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в районы боевых действий на Донбассе, запланированную на 3 августа.