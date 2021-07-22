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В Луганской области Нацкорпус обвинил Гайдая и Лесхоз в вырубывании лесов — Видео

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

Представители Нацкорпуса в Луганской области пришли с вопросами к начальнику областного Лесхоза с символичной фамилией Неклеса с вопросами о «черных лесорубах».

По информации активистов, в Луганской области ежедневно вырубают сотни деревьев, но ни полиция, ни лесники этого не замечают.

В «крышевании» незаконной торговли Нацкорпус обвиняет главу Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, руководство областной полиции и ГБР.

Все обвинения можно увидеть на видео:


В свою очередь в луганской полиции уже отреагировали на обвинения. возбуждением уголовного дела в отношении представителей Нацкорпуса по статье Хулиганство.

Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранителям поступили сообщения о вышеуказанных событиях, отраженных в видео, с одной стороны о совершении группой лиц хулиганский действий, а с другой — об угрозах работнику Лесоохотничьего хозяйства и требованиях от него совершения противоправных действий.

Учитывая вышеуказанное, с целью проведения тщательной проверки и предоставления правовой оценки событиям и фактам, о которых говорится в видео, открыты уголовные производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство) и по ст. 189 УК Украины (вымогательство).


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В Луганской области Нацкорпус обвинил Гайдая и Лесхоз в вырубывании лесов — Видео