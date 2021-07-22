Оккупированные Лутугино и Успенка остались без воды

Оккупированные российскими боевиками поселки Лутугино и Успенка из-за аварии на водоводе остались без воды.

Как сообщили в работающем на российских террористов предприятии «Лугансквода», сегодня прекращена подача воды в Лутугино и поселок городского типа Успенка из-за аварии на водоводе.

Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 400 мм ночью, 3 августа. С 08:00 начали проводить аварийно-восстановительные работы.

Ориентировочное время завершения работ и возобновления подачи воды — вечер 3 августа.

Как мы сообщали ранее, на оккупированной территории Луганской области ежедневно десятки населенных пунктов остаются без воды из-за постоянных аварий. Российские оккупанты не собираются вкладывать средства в ремонт систем водоснабжения городов Луганской области.