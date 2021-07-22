В Луганской области после выходных 47 новых случаев COVID-19

За 2 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Такой высокий уровень заболеваемости типичен для Луганской области, так как на выходных лаборатории проводят минимум тестов. А все собранные материалы анализируют в понедельник.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 827 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 26 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве - 198, Донецкой - 65, Одесской - 62, Днепропетровской - 53 и Харьковской - 49 областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 334 человека, умерли 26 человек, выздоровели 533 человека

За все время пандемии в Украине заболели 2 254 361 человека, выздоровели - 2 187 703; умерли - 52 981 заболевших.