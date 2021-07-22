В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое, Орехово и Причепиловку

2 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли украинских военных из из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе села Причепиловка.

Вблизи поселка Орехово российские оккупанты вели обстрел позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Сегодня, 3 августа, у населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В Донецкой области украинских военных в районе населенного пункта Опытное обстреливали из минометов 82-го калибра.

У Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские подразделения открывали огонь.

Всего за сегодня, по состоянию на 7:00 утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.