Луганская «Заря» узнала возможных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы

В Лиге Европы «Заря» стартует сразу с раунда плей-офф квалификации и сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации турнира.

По итогам жребия луганская «Заря» сыграет против победителя пары «Рапид» (Вена) - «Анортосис» (Кипр).

Первый матч состоится 19 августа на выезде.

Ответный поединок луганскачя команда проведёт 26 августа на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Также сегодня в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Возможным соперником «Шахтера» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет победитель пары «Монако» - «Спарта» Прага. Жеребьевка состоялась сегодня.

Для участия в плей-офф квалификации ЛЧ «Шахтеру» необходимо пройти бельгийский «Генк» в третьем раунде, матчи с которым состоятся 3 и 10 августа.

















