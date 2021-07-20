СБУ пришла с обысками к боевикам нардепа Кивы в Лисичанске и Северодонецке

СБУ пришла с обысками к боевикам нардепа Кивы в Лисичанске и СеверодонецкеВчера, 18:34
СБУ нейтрализовала «силовой центр» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Обыски проводились в подконтрольной нардепу от ОПЗЖ Илье Киве организации «Патріоти за життя».
Как сообщили в пресс-службе СБУ, силовики предотвратили попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологическом почве.
Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.
По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.
Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.
В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:
- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
- большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по блокированию правонарушений проводили сотрудники СБУ за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.
Служба безопасности Украины продолжает системную работу по разоблачению подрывной деятельности против нашей страны.