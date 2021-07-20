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СБУ пришла с обысками к боевикам нардепа Кивы в Лисичанске и Северодонецке

Вчера, 18:34 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ нейтрализовала «силовой центр» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Обыски проводились в подконтрольной нардепу от ОПЗЖ Илье Киве организации «Патріоти за життя».
Как сообщили в пресс-службе СБУ, силовики предотвратили попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологическом почве.
Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.
По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

  • холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
  • инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
  • большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по блокированию правонарушений проводили сотрудники СБУ за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по разоблачению подрывной деятельности против нашей страны.


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