В Лисичанске заработал восьмой детский дом семейного типа

Наилучшей средой для жизни и развития ребенка является семья. Каждый ребенок должен расти в семейном окружении, в атмосфере любви, ибо только так в полной мере обеспечиваются его потребности, создаются оптимальные условия для гармоничного развития, успешной социализации. Роль семьи для ребенка чрезвычайно важна.

Именно поэтому Украина поддерживает создание семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили в Лисичанской ВГА, с сегодняшнего дня в городе Лисичанск заработал уже восьмой детский дом семейного типа. Еще двое детей, лишенных родительской опеки, получили семью.

Родители-воспитатели Наталья и Олег имеют родных дочь и сына, однако, говорят, давно мечтали подарить семейный уют тем детям, которым его не хватает.

На базе приемной семьи они уже воспитывали троих детей-воспитанников и решили на этом не останавливаться. Наталья с мужем собрали документы, прошли обучение и получили соответствующие рекомендации.