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Благодаря USAID в Северодонецком ЦНАП теперь можно получить права и техпаспорт

Вчера, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

Благодаря Программе «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East), которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). Северодонецкая громада получила значительную поддержку в виде технического оборудования и программного обеспечения.

Как сообщили в Северодонецкой ВГА, теперь в ЦНАП есть необходимое современное оборудование для обслуживания граждан, позволяет принимать и обрабатывать документы, печатать и выдавать водительские удостоверения, а также оплачивать услуги - на месте. Как наличными, так и с помощью терминала.

При помощи всей этой техники в Северодонецком ЦНАП можно получить административные услуги Сервисного центра МВД:

  • Обмен водительского удостоверения (без сдачи экзаменов)
  • Выдача нового водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного;
  • Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков или без номерных знаков (без осмотра);
  • Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий иностранного производства с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков или без номерных знаков (без осмотра).

Региональная директорка Программы USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East) Офис Краматорск Ирина Иванова подчеркнула, что это не последняя помощь Северодонецкой громаде: «В ближайшее время мы планируем в Северодонецке установить SMART-ОСТАНОВКИ. Также мы продолжаем работать в направлении совершенствования административных сервисов, социальных сервисов. Наш проект «Демократическое управление в Восточной Украине» до 2023 года работает в регионе».

Заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области Андрей Дац подробно рассказал об услугах Сервисного центра МВД, отныне будет предоставлять Северодонецкий ЦНАП и отметил, что в планах на будущее открытие таких услуг в Попасной и Кременной.

Для граждан алгоритм получения услуг через ЦНАП не осложняется и стоимость не меняется. Клиент должен обратиться к ЦНАП с пакетом необходимых документов и оплатить услугу.

Администратор ЦНАП проверяет, сканирует и передает в сервисный центр МВД документы и заявление на получение услуги. Специалист сервисного центра МВД проводит предусмотренные услугой процедуры и направляет в ЦНАП подтверждение, после которого права изготавливается и выдается клиенту.

Адрес северодонецкого ЦНАП:

Северодонецк бульвар Дружбы Народов, 32 А,

Телефон Северодонецкого ЦНАП:

телефон для консультаций 095 368-40-06


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