В Украине за полтора месяца оформлено более 17 тысяч автомобилей «на еврономерах» со дня введения в действие законов Украины № 1402-их и № 1403-IX.

За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 № 1402-их и № 1403-их по временному упрощения налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. Авто «на еврономерах».

В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн.

В частности, с 1 июля 2021, начале работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 31 июля 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня — 2797 шт. авто

Киевская таможня — 1539 шт. авто

Одесская таможня — 1487 шт. авто

Черновицкая таможня — 1455 шт. авто

Львовская таможня — 804 шт. авто

Напомним, что с 15 июня 2021, дня введения в действие указанных выше законов Украины, владельцы авто «на еврономерах» имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.